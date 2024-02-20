Eskişehir'de Tarihi Eser Satmak İsteyen Şahıs Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitgazi ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri arayan şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüpheli şahsın Seyitgazi ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 32 adet sikke, 1 adet süs eşyası (yaka iğneliği), 1 adet dedektör, 1 adet Pointer ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR