Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 adet bronz sikke ve obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet yılan kamera, 2 adet metal arama dedektörü ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR