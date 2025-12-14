Haberler

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan bir el yazması Kur'an-ı Kerim ve birçok obje ile birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla birlikte izinsiz kazı yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur'an-ı Kerim ile 9 adet bronz sikke ve obje ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 adet bronz sikke ve obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet yılan kamera, 2 adet metal arama dedektörü ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
