Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, Afyonkarahisar'dan Seyitgazi ilçesine gelerek tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı öğrenilen şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda obje ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar'da 2 şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları ve Seyitgazi ilçesine geleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma çerçevesinde Seyitgazi ilçesinin mülki sınırları içerisinde şüpheli şahısların kullandığı araç durduruldu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 59 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda gözaltına altına alınan şüpheliler hakkında Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR