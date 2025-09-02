Eskişehir'de Taksicinin Şüpheli Ölümü: Egzoz Dumanı Zehirlenmesi İhtimali

Eskişehir'de içinde bulunduğu ticari taksisinin egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki şahsın şüpheli ölümüyle alakalı inceleme başlatıldı.

Olay, Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 T 0392 plakalı ticari taksi içerisinde hareketsiz şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç kapısı açıldıktan sonra yapılan incelmelerde 44 yaşındaki V.M. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın hayatını içinde bulunduğu aracın egzoz dumanı ile zehirlenerek kaybettiği tahmin edildiği öğrenildi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şahsın ölümüyle ilgili polis inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR