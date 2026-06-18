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Virajı alamayan ticari taksi ters döndü: 2 yolcu yaralandı

Virajı alamayan ticari taksi ters döndü: 2 yolcu yaralandı
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Eskişehir'de bulvarda virajı alamayan ticari taksi ters döndü. Araçtaki iki yolcu yaralanırken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de bulvar üzerinde virajı alamayarak ters dönen ticari takside bulunan iki yolcu yaralandı, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe mahallesi Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, volkan O. idaresindeki 26 T 0134 plakalı ticari araç, iki yolcusuyla birlikte bahse konu bulvarda ilerlediği esnada virajı alamayarak savrulmaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi savrulduktan sonra ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu konumunda bulunan N.K. isimli kadın ile oğlu O.Y. isimli erkek yolcu yaralı çıkarılarak ilk müdahalelerin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Kaldırıldı. Kazaya sıyrıklarla atlatan sürücü Volkan O. sağlık kontrolünün ardından işlemler için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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