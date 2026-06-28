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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine gelen alkol şişeli iki kişi dikkat çekti.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen ve elinde alkol şişesi bulunan iki şahıs ise dikkat çekti.

Kaza, 75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsü M.E.'nin (27) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce refüje çarptı, ardından yola doğru takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen alkol şişeli şahıslar dikkat çekti

Öte yandan, kaza sonrasında olay yerine gelen, biri kadın toplam 2 kişi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Şahısların vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış oldukları görülürken, içlerinden birinin elinde alkol şişesi bulunması gözlerden kaçmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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