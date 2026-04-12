Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikteki sulama kanalına uçması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ö.M.Ç. isimli şahsın idaresindeki 06 DNP 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjdeki demir bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki sulama kanalına uçtu. Kaza sonucu, araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan B.H. yaralandı.

Yaralıları itfaiye ekipleri araçtan çıkardı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.M.Ç. ve B.H.'nin iyi durumda oldukları öğrenildi. Öte yandan, kanalın içerisinde kalan otomobilin ise sabah saatlerinde çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması bekleniyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı