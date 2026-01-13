Haberler

Aranması bulunan 151 şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-12 Ocak 2026 tarihlerinde yaptıkları çalışmalarla toplam 151 aranan şahsı yakaladı. Çeşitli suçlardan dolayı aranan kişilerin yakalanması için 103 uygulama noktasında bin 154 personel görev aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 151 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 103 uygulama noktasında bin 154 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs, 5 yıla kadar aranan 50 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 13 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 151 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

