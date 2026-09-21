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Eskişehir'de son 1 haftada 72 uyuşturucu şüphelisinden 6'sı tutuklandı

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Eskişehir’de 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 52 olaya müdahale edildi, 72 şüpheliye işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklanırken 64 şüpheli serbest bırakıldı; çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 52 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 72 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 64 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 215,13 gram metamfetamin, 3 bin 538 sentetik ecza hapı, 27,83 gram esrar, 12,34 gram bonzai hammadde, 125,15 gram bonzai, 180,52 gram skunk, 3 adet ecstasy hap, 1,53 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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