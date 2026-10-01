Haberler

Eskişehir'de son 1 ayda aranan 447 şahıs polis ve jandarma tarafından yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarmanın son 1 aylık çalışmasında, aranması bulunan 447 şahsın yakalandığı duyuruldu. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 personelle yürütülen çalışmada, 5 yıla kadar aranan 140 şahıs da yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 447 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 258 şahıs, 5 yıla kadar aranan 140 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 30 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 447 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

Fon krizinde ses getirecek iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi