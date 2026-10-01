Eskişehir'de son 1 ayda aranan 447 şahıs polis ve jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir'de son 1 ayda aranan 447 şahıs polis ve jandarma tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarmanın son 1 aylık çalışmasında, aranması bulunan 447 şahsın yakalandığı duyuruldu. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 personelle yürütülen çalışmada, 5 yıla kadar aranan 140 şahıs da yakalandı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 447 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 258 şahıs, 5 yıla kadar aranan 140 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 30 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 447 şahsın yakalandığı belirtildi.