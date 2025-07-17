Eskişehir'de Sokakta Yangın Paniği
Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir'de sokakta çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Yangın, Orhangazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki çocukların oyunu sonrası çıkan yangında alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük paniğe kapıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa