Eskişehir'de Sokak Ortasında Kadına Şiddet Olayı

Eskişehir'de Sokak Ortasında Kadına Şiddet Olayı
Güncelleme:
Eskişehir'de eşini sokak ortasında döven şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şiddete uğrayan kadının, kocasının dönmesi için feryat ettiği anlar dikkat çekti.

Eskişehir'de eşini sokak ortasında uzun süre döven şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye getirildi. Eşinin yumruklarına maruz kalan kadının ise, kocasının dönmesi için evinin önünde feryat ettiği görüldü.

Olay dün Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta bulunan 10 dış kapı numaralı müstakil ev önünde meydana gelmiş, burada yaşayan Ali H. uzun süre eşine sokak ortasında fiziki şiddet göstermişti. Şiddet gören kadının İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan komşusu, daha önce de şahsın eşini parke taşı ile dövdüğünü iddia etmişti. Defalarca karısının suratına yumruk atan şahsın görüntülerinin yayılmasının ardından polis tarafından çalışma yapıldı.

Polisin çalışması neticesinde, şahıs evinde gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren Ali H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı kafasını sallayarak adeta 'Evet' dedi.

Sokak ortasında döven eşi için feryat etti

Öte yandan, eşinden şiddet gördükten dakikalar sonra, kadının kocasının dönmesi için feryat ettiği ve 'Ona büyü yaptılar' iddiasında bulunduğu anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Kadının eşinden şikayetçi olmadığı iddia edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
