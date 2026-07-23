Biri çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çıkan kavga sonucunda 3 kişiyi yaralayan şüpheli üstünde pompalı tüfek ile yakalandı.

Olay, Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki gurup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada çocuk olan T.H. ile M.A., ve B.D. isimli şahıslar silahla vurularak yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın zanlısı O.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında şüpheli O.K. üstünde pompalı tüfek ile yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı