Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasındaki silahlı arbedede Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Y. silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., burada tedavi altına alındı. İhbarla gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Y.'nin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yeri ile ailelerin yaşadığı mahallede güvenlik tedbiri aldı. Soruşturma sürüyor.