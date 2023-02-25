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Eskişehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Eskişehir'de börekçi dükkanının önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de silahlı Kavga : 1'i ağır 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de börekçi dükkanının önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'ndeki börekçinin önünde iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, üzerinde taşıdığı silahla etrafa rastgele açtı. Kavgaya karışan Zeynel Murat Göksu (23), göğsüne isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak dükkanının önüne çıkan börekçinin sahibi Necdet B. ise mermilerden birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynel Murat Göksu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göksu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Göksu kavga 3. Sayfa Haberler

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