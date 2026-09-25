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Eskişehir'de silahla yağma suçundan aranan şahıs 47 yıl 1 ay 10 gün hapisle yakalandı

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Eskişehir'de silahla yağma suçundan aranan şahıs 47 yıl 1 ay 10 gün hapisle yakalandı
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Eskişehir'de silahla yağma suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Tepebaşı'nda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Eskişehir'de 'silahla yağma' suçundan 47 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, 'Silahla Yağma' suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen bir şahıs Tepebaşı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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