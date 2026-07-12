Eskişehir'de sigara izmaritinin neden olduğu yangını köylüler büyümeden söndürdü

Eskişehir'de sigara izmariti nedeniyle çıkan ve tarımsal sulama borularının tutuştuğu ufak çaplı yangın, mahalle sakinlerinin traktör ve küreklerle yaptığı hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreye atılan bir sigara izmariti nedeniyle arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tarlada bulunan damlama sulama borularına sıçrayarak boruların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçti. Çevredeki köylüler, kendi imkanlarıyla traktörlerini ve küreklerini kullanarak alevlere müdahale etti. Köylülerin yoğun çabası sonucu yangın, çevre tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı