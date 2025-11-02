Haberler

Eskişehir'de Şeker Hastası Genç Yolda Yığıldı
Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şeker hastası bir genç, aniden baygınlık geçirerek yere düştü. Kafasını yere çarparak yaralanan gence olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan ve şeker hastası olduğu öğrenilen bir gencin baygınlık geçirerek aniden yere yığılması korkuttu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Haller Kavşağı'nda meydana geldi. Bahse konu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs, ilerlerken aniden yere yığıldı. Şahsın düşme esnasında başını sert zemine çarptığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, şeker hastası olduğu bildirilen yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı genç, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

