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Eskişehir'de scooter çarpması: Kadın yaralandı

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Eskişehir'de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.

Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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