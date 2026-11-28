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Eskişehir'de banka hesabına gönderilen 8 bin TL'nin kripto para hesabına aktarılmasıyla ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan sanık, kredi vaadiyle kandırıldığını öne sürdü.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir vatandaşın 8 bin TL karşılığında anlaştığı işlem için sanığın banka hesabına para gönderdiği, ancak sipariş numarası girilmediği gerekçesiyle aynı tutarın tekrar istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olduğu belirtildi. Sanığın hesabına gelen paranın ise bir kripto para borsasındaki hesaba aktarıldığı tespit edildi.

"12-13 tane dosya var, kafam karışıyor"

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık, Murat K. ve Abdullah T. isimli şahıslar tarafından kredi çıkarma vaadiyle kandırıldığını, adına 3-4 banka hesabı ile kripto para hesabı açıldığını iddia etti. Sanığın söz konusu şahısların kimlik bilgilerini mahkemeye sunması üzerine mahkeme başkanı, soruşturma aşamasında verdiği ifadede bu kişileri tanımadığını söylediğini hatırlatarak isimleri neden daha önce vermediğini sordu. Sanık ise hakkında 12-13 ayrı dosya bulunduğunu belirterek, "Kafam karışıyor. İsimleri sonradan cezaevinde öğrendim" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanının mağdurun zararını karşılamak isteyip istemediğini sorması üzerine sanık, denetimli serbestlik sürecinde olduğunu, sigortalı bir işe girip çalışması halinde zararı karşılayabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın beyanında geçen şahıslarla ilgili araştırma yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı