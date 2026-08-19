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Kavuncu Mahallesi'nde Saman Balyaları Küle Döndü

Kavuncu Mahallesi'nde Saman Balyaları Küle Döndü
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi'nde bir çiftçiye ait saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak saman balyaları kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kavuncu Mahallesi'nde çıkan yangında bir çiftçiye ait saman balyaları adeta küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Kavuncu Mahallesi'nde bir çiftçinin hayvanlarına yedirmek üzere istiflediği saman balyalarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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