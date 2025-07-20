Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolan İki Çocuğun Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolan İki Çocuğun Cansız Bedenlerine Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren 17 ve 16 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocuklar suya girdikten sonra kayboldu ve yapılan aramalar sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde kaybolan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, Sakarya Nehri'nin Sarıcakaya kısmında Bozaniç Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından M.Y. (17) ve M.I. (16) serinlemek için nehre girdi. Ancak bir süre sonra çocuklar suda kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çocukları bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası çocukların cansız bedenlerini suya girdikleri yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cenazeler ardından otopsi için morga kaldırıldı. Arama çalışmaları esnasında çocukların ailelerinin feryatları ise yürekleri dağladı.

"Çocuklar 'imdat abi kurtarın' diye bağırıyorlardı"

Bölgeye gezmek için gelen ve acı olayla karşılaşan Adnan Başaran isimli vatandaş, çocukları suya girerken gördüğünü söylerek, "Çocukları yüzerken gördük sonra seslenmeye başladılar 'imdat abi kurtarın' diye. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık ve hemen 112 Acil Servisi aradık. Saat 16.35 gibi acil servisi aradım ve o esnada çocuklar hala suda çırpınıyordu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta 'iki devletli çözüm' mesajı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Devrilen yolcu otobüsü dağa çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif

Barış Alper'e İngiltere'den ağızları açık bırakacak teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.