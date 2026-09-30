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Eskişehir'de raylar üzerindeki kaza SSK-BATIKENT tramvay seferlerini aksattı

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Eskişehir'de raylar üzerindeki kaza SSK-BATIKENT tramvay seferlerini aksattı
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Eskişehir'de dün akşam raylar üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle SSK-BATIKENT ring hattında tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Yolcular için acil durum otobüsleri devreye alınırken, araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Eskişehir'de rayların üzerinde gerçekleşen trafik kazası sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Dün akşam Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Rayların üzerinde gerçekleşen kaza sebebiyle SSK-BATIKENT ring hattında bir süreliğine tramvay seferleri yapılamadı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için acil durum otobüsleri devreye alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, araçların yoldan çekilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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