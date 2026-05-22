Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Selçuk Önger, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Polis Memuru Selçuk Önger, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze töreni, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, cenazeye katılarak merhumun acılı ailesine başsağlığı diledi. Selçuk Önger'in Türk bayrağına sarılı tabutunu meslektaşları omuzlarında taşıdı. Önger'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı