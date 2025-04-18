Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı

ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı

Hamas, İsrail'e tek bir şart sundu: Tüm esirleri bırakmaya hazırız

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Atlayan Adam Kurtarıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na Atlayan Adam Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atlayan ve balçığa saplanan bir adam, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de temizlik çalışmaları nedeniyle suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atlayan ve balçığa saplanan adam AFAD ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Kırmızıtoprak Mahallesi Bütün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek şahıs, temizlik çalışmaları yapılması nedeniyle suların çekildiği Porsuk Çayı'na balıklama atladı. Çay yatağındaki balçığa saplanan adamın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunduğu yerden kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda balçığın içerisinden kurtarılan şahsa sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nefes aldığı görülen ve bilinci kapalı olan şahsın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

"Bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı"

Olay anını anlatan görgü şahidi Can Ayaz, "Biz arkadaşlarımla iskelede oturuyorduk. Vatandaş geldi, üstü başı dağınık bir haldeydi. Yüksek ihtimalle madde etkisindedeydi. Kendinde değildi. Oturttuk, sakinleştirmeye çalıştık ama bizi dinlemedi. Yukarıya doğru koşarak çıktı, bir anda çitlerden aşağıya doğru balıklama atladı. Yuvarlanarak Porsuk Çayı'na düştü. Sonra yürüdü ileride takılıp yine düştü, suyun içerisinde hareketsiz kaldı. Biz 112'yi aradık. Kendisi umarım kurtulur" dedi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.