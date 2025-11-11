Haberler

Eskişehir'de Porselen Yükü Kamyon Otomobile Çarpıp 4 Kişiyi Yaraladı

Güncelleme:
Eskişehir-Kütahya yolunda meydana gelen kazada, porselen hammaddesi taşıyan kamyonun otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı.

Eskişehir'de porselen hammaddesi yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Eskişehir- Kütahya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden (EOSB) porselen hammaddesi yükleyen ve Kütahya'ya doğru giden A.K. idaresindeki 43 AK 852 plakalı kamyon, Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndan yola çıkmaya çalışan C.E. (43) idaresindeki 26 ANN 567 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje doğru savrulan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği E.G. (34), N.E.E. (34) ve B.D. (31) isimli 3 kadın yolcudan 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 1'i ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri seferber oldu

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Yaralı sürücü, otomobilinin kapısının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. C.E. isimli şahıs, ilk müdahalesinin ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü sarı ışıkta geçtiğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

