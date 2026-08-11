Eskişehir'de Polisten Kaçan Şüpheli Park Halindeki Aracın Aynasını Kırdı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, sokakta park halindeki bir aracın dikiz aynasını kırdıktan sonra izini kaybettirdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Ekipleri fark eden şüpheli, 'dur' ihtarına uymayarak hızla yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçış esnasında aynı sokakta park halinde bulunan bir otomobilin dikiz aynasına çarparak kıran şahıs, İsmet İnönü Caddesi yönüne doğru koşarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı