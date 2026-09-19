Eskişehir'de polisten kaçan motosikletliye 8 maddeden 352 bin 219 TL ceza kesildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kilometrelerce süren kovalamaca sonucu refüje çıkarak duran motosikletin sürücüsüne, 8 farklı maddeden toplam 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine bir motosiklete "dur" ihtarında bulunuldu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, motosikletiyle hızla kaçmaya başladı.

Kilometrelerce süren kovalamaca refüjde bitti

Polis ekipleri ile şüpheli motosiklet arasında İstasyon Caddesi'nden başlayan kovalamaca, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti. Caddenin sonuna geldiği esnada dönüş yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı. Motosikletin devrilmesiyle birlikte kaçış son bulurken, şüpheli sürücü Yunus timlerince kıskıvrak yakalandı.

8 farklı maddeden 352 bin TL ceza kesildi

Yakalanan şahsın 18 yaşında E.D. olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde; sürücünün aday sürücü olduğu, üzerinde sürücü belgesi bulundurmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı, "dur" ihtarına uymadığı, makas atarak ilerlediği gibi 8 farklı maddeyi ihlal ettiği tespit edildi. Yazılan bu cezalar sonrasında aday sürücü 75 ceza puanını aşarak ehliyetini kaybederken, toplam 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Yunus ekiplerinden sürücüye tavsiye

Öte yandan, kovalamacanın ardından sürücüyü yakalayan Yunus ekipleri, gence yaptığı hareketin hem kendi hem de çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek bu davranışın son derece yanlış olduğunu ifade etti. Benzer bir durumla tekrar karşılaşması halinde kaçmayıp durmasının kendi iyiliğine olacağını hatırlatan polis ekipleri, genç sürücüye dikkatli olması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı