Eskişehir'de polis, 146 öğrenci ve 6 öğretmene siber suç bilgilendirmesi yaptı

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Eskişehir'de polis ekiplerince öğrencilere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SİBERAY programı kapsamında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, Eskişehir Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eskişehir Atatürk Lisesi'nde toplam 146 öğrenci ve 6 öğretmene yönelik bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ile sosyal medyanın hayata etkisi anlatıldı.

Siber suçlarla mücadele ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı