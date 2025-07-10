Eskişehir'de Plakasız Otomobil Trafigi Tehlikeye Soktu

Eskişehir'de Plakasız Otomobil Trafigi Tehlikeye Soktu
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde plakasız bir otomobil, arkasına bağladığı traktör römorku ile trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, eski otomobilin römorku gelişi güzel çekmesi dikkat çekti.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde plakasız bir otomobil, arkasına bağladığı traktör römorku ile seyretmesi, trafiği tehlikeye düşürdü.

Alpu ilçesindeki bir kara yolunda, motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler "bu kadarı da pes" dedirtti. Görüntülerde oldukça eski ve plakasız otomobilin ardına takılan traktör römorkunu çektiği göze çarpıyor. Yaklaşık 1,5 ton sadece boş ağırlığı bulunan ve herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadan gelişigüzel bağlanan römork, trafiği tehlikeye düşürdü. Araç kilometrelerce traktör römorkunu çekerek yoluna devam ederken, araçtakilerin rahatlığı hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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