Eskişehir'de Panelvan Araçların Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı 2 panelvan aracın çarpışma anı ve akabinde bir aracın attığı taklalar bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kent merkezi istikametine ilerleyen M.Ö. idaresindeki 26 SY 557 plakalı panelvan araç, Hane Sokak'tan caddeye çıkan K.Ç. idaresindeki 42 ADH 033 plakalı bir başka panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 SY 557 plakalı araç refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Yaşanan kaza ve aracın attığı taklalar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazada bir sürücü yaralandı

Olay yerine ihbar üzerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 26 SY 557 plakalı aracın M.Ö. isimli sürücüsü yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, Cumhuriyet Bulvarı, yolda oluşan hasardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR