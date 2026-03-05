Fren yapmak yerine gaza basan otomobil süpermarkete girdi
Eskişehir'de sürücüsünün yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir süpermarkete girdi. Maddi hasara neden olan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Eskişehir'de sürücüsünün fren yapmak isterken yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucunda kontrolden çıkan otomobil süpermarkete girdi.
Olay, Batıkent Mahallesi Kardak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülden T.(46) idaresindeki 26 AFN 112 plakalı otomobil, sürücüsünün fren pedalına basması gereken yerde gaz pedalına basması sonucunda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki süpermarketin camından içeri giren otomobil, büyük maddi hasara neden oldu.Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR