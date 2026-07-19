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Otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

Otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi
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Eskişehir'de bir otomobilin iç elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de bir otomobilin iç elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Bekik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 26 AGD 846 plakalı otomobilin iç elektrik aksamında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan otomobile anında müdahale etti. Ekiplerin başarılı ve hızlı çalışmaları sonucunda alevler, çevredeki diğer araçlara veya yapılara sıçramadan tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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