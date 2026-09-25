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Eskişehir'de otomobil sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir'de otomobil sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin TL ceza yazıldı
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Eskişehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı otomobil sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin TL trafik cezası yazıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı çekildi ve taraflar polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'de yaşanan trafik kazası sebebiyle tartıştığı otomobil sürücüsüne yumruk atan motosikletliye 180 bin TL trafik cezası yazıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. (18) isimli gencin idaresindeki 26 AOS 417 plakalı motosiklet, H.A. (35) isimli şahsın idaresindeki 16 CDK 994 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne yumruk attı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 46/4 numaralı maddesi kapsamında 180 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı çekildi. Taraflar, gerekli işlemlerin yapılması için ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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