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Çevre yolunda otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Çevre yolunda otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Eskişehir çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki H.A.'ya otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Eskişehir'de çevre yolunda otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevre yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. (61) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan H.A., bacağından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ardından H.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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