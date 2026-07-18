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Eskişehir'de otomobil ile ticari taksi çarpıştı

Eskişehir'de otomobil ile ticari taksi çarpıştı
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Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Eskişehir'de otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada maddi zarar oluştu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BNU 796 plakalı otomobil ile 26 T 0030 plakalı ticari taksi, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Her iki araçta da maddi zararın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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