Eskişehir'de otomobil hırsızlığı

Eskişehir'de önceki gün çalınan otomobil, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede bulunurken, olayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şüphelilerin T.U., Ş.E., M.S ve M.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken, çalınan otomobilin başka bir araç marifetiyle çekilerek götürüldüğü belirlendi. Araç bulunurken, adli mercilere sevk edilen zanlılardan M.S. isimli şahıs tutuklandı. - ESKİŞEHİR

