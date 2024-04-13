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Eskişehir'de Otobüs Sürücülerine ve Yolculara Güvenli Yolculuk Eğitimi Verildi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde yapılan çalışmalarda 33 otobüs sürücüsüne ve yolculara bilgilendirme eğitimi verildi.

Eskişehir'de saat 20.00 ile 22.00 arasında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcu olarak seyahat eden vatandaşlara güvenli yolculuk yapmaları için eğitim ve bilgi verildi. Ekiplerce, emniyet kemeri ve sürücülerin dikkatli araç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda 33 araç sürücüsüne ve yolcularına bilgilendirme eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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