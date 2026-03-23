Eskişehir'de oto hırsızları polisten kaçamadı
Eskişehir'de meydana gelen iki ayrı oto hırsızlık olayına karıştığı belirlenen üç şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, 22-23 Mart 2026 tarihlerinde Tepebaşı ilçesinde 2 farklı oto hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Takibe alınan çalıntı araç, çevre yolu üzerinde Ankara istikameti yönüne seyrederken durduruldu. Araç içerisindeki 3 şüpheli yakalanırken, muhafaza altına alınan araçlar sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.