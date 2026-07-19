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Gece farları kapalı ilerleyen sürücüye ceza

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Eskişehir'de trafik denetimlerinde, ön camına 'Emir Özsar' yazısı yapıştıran bir araca 2 bin 700 TL, gece farları kapalı seyreden bir araca ise bin 246 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde, Fiat Tofaş marka bir otomobilin ön camına yapıştırılan yazıdan dolayı 2 bin 700 TL, gece saatlerinde farları kapalı şekilde ilerleyen bir başka araca bin 246 TL idari işlem yapılırken,

Olay, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan, 112 Acil Çağrı merkezine araç kaynaklı gürültü kirliliği ihbarı yapıldı. Bu durum üzerine ekipler, sokağın girişinde trafik denetimleri gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda denetime takılan 26 ANR 653 plakalı Tofaş marka bir aracın sürücüsüne, otomobilin ön camına yapıştırdığı, "Emir Özsar" yazısından dolayı 2 bin 700 lira ceza yedi.

Öte yandan, gece saatlerinde farları kapalı bir şekikilde ilerleyen 16 BMV 57 plakalı otomobil polis ekipplerince durduruldu. Ekiplerce incelemesi yapılan araca bin 246 lira cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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