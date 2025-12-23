Denetlenen 101 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 101 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlenirken, okul çevrelerinde 219 farklı mekan kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 101 servis aracından 4'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 54 kahvehane, 70 market/tekel ve 95 park/bahçe olmak üzere toplam 219 farklı mekan denetlendi. Çalışmalar sırasında 496 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR