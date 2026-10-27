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Eskişehir'de okul servisi denetiminde 253 araç, 241 mekân ve 524 kişi kontrol edildi

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Eskişehir'de 19-26 Ekim 2026'da okul servisleri ve çevresine yönelik denetimde 253 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 servis aracı ve şoförüne işlem uygulandı; okul çevresindeki 241 mekân kontrol edildi, 524 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 253 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında, 253 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 6 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 85 kahvehane, 54 market/tekel, 1 oyun salonu ve 101 park/bahçe olmak üzere toplam 241 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 524 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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