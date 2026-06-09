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Eskişehir'de 60 servis aracı denetlendi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, 01-08 Haziran tarihleri arasında 60 servis aracı ve okul çevrelerindeki 207 mekanı denetledi. 5 araç ve şoför hakkında işlem yapılırken, 444 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 01-08 Haziran tarihleri arasında 60 servis aracı ile okul çevrelerindeki 207 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, 01 - 08 Haziran tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 60 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 5 araç ve şoför hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 44 kahvehane, 58 market/tekel, 3 oyun salonu ve 102 park olmak üzere 207 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 444 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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