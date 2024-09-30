Eskişehir'de Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi

Eskişehir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) 7 bin 700 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne TEM ekipleri koordinesinde, 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında ESTÜ İki Eylül Kampüsü'nde stant açıldı. Stantta, ekiplerce öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çalışması olan 'El Ele Güvenli Geleceğe Projesi' çerçevesinde, 7 bin 700 öğrenciye çeşitli konularla ilgili bilgi aktarıldı. - ESKİŞEHİR