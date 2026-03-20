Benzini biten motosikleti iterken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Eskişehir'de bir motosikletli, benzini biten bir başka motosikleti ayağıyla iterek destek olmaya çalışırken dengesini kaybederek kaza yaptı.

İlginç olay, Merkez Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Benzini bitmesi sonucu yolda kalan motosikletliye başka bir motosiklet sürücüsü yardım etmeye çalıştı. İstop eden motosikleti ayağı ile ittirerek seyreden sürücü, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

