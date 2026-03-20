Haberler

Benzini biten motosikleti iterken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de benzini biten bir motosiklete yardım etmeye çalışan başka bir sürücü, dengesini kaybederek yere düştü. Olay anı kask kamerasına yansıdı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Eskişehir'de bir motosikletli, benzini biten bir başka motosikleti ayağıyla iterek destek olmaya çalışırken dengesini kaybederek kaza yaptı.

İlginç olay, Merkez Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Benzini bitmesi sonucu yolda kalan motosikletliye başka bir motosiklet sürücüsü yardım etmeye çalıştı. İstop eden motosikleti ayağı ile ittirerek seyreden sürücü, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

