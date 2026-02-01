Haberler

Cumhuriyet Bulvarı'nda motosikletli kuryeden ters yön ihlali

Eskişehir'de bir motosikletli kurye, ters yöne girerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de bir motosikletli kurye ters yöne girerek hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Yunuskent tramvay durağı mevkisinde yaşandı. Bir motosikletli kurye, trafik akışının aksine ters yöne girdi. Yolun ters istikametinde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kurye, bir süre bu şekilde seyretti. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı o anlar ise çevredeki bir araç kamerası tarafından görüntülendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
