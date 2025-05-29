Eskişehir'de Motosikletli Kurye Otomobille Çarpıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de otomobille çarpışması sonucunda yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Alpar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.S., isimli kadın sürücünün idaresindeki 26 AIY 743 plakalı otomobil ile S.T., isimli erkek kuryenin idaresindeki 03 ADM 290 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kurye hastaneye kaldırıldı, motosikletini arkadaşı götürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı kuryenin motosikletini arkadaşı teslim aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR