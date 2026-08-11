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Odunpazarı'nda Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Odunpazarı'nda Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir motosikletin karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki yayaya çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T.P. idaresindeki 26 AIZ 252 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle B.N.G. (16) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.T.P. ile yaya B.N.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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