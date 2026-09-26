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Eskişehir'de motosikletin tekeri kilitlenince sürücü düşüp hafif yaralandı

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Eskişehir'de motosikletin tekeri kilitlenince sürücü düşüp hafif yaralandı
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Eskişehir'de Seyitgazi Yolu'nda tekeri kilitlenen motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de tekeri kilitlenen motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyitgazi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJS 256 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen sebeple tekerinin kilitlenme sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Motosikletten düşen sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinde kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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