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Eskişehir'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

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Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. idaresindeki 48 AJS 588 plakalı motosiklet, 19 yaşındaki K.T. yönetimindeki 26 EZ 520 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Y.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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